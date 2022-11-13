Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da birinci oldu.

Razgatlıoğlu, Endonezya’da Pertamina Mandalika Pisti’ndeki sezonun 11. ayağında 21 tur koşulan yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.

Böylece, 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’in Endonezya ayağında üçte üç yaptı. Yarışta ikinciliği Alvara Bautista, üçüncülüğü ise Jonathan Rea elde etti.

Genel klasmanda 553 puana ulaşan Ducati pilotu Alvaro Bautista sezonun şampiyonluğunu ilan etti.