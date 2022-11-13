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Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da birinci oldu

Endonezya’da Pertamina Mandalika Pisti’ndeki sezonun 11. ayağında 21 tur koşulan yarışa ilk sıradan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. 

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 13:28
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Toprak Razgatlıoğlu uçtu

Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da birinci oldu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da birinci oldu.

Razgatlıoğlu, Endonezya’da Pertamina Mandalika Pisti’ndeki sezonun 11. ayağında 21 tur koşulan yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. 

Böylece, 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’in Endonezya ayağında üçte üç yaptı. Yarışta ikinciliği Alvara Bautista, üçüncülüğü ise Jonathan Rea elde etti. 

Genel klasmanda 553 puana ulaşan Ducati pilotu Alvaro Bautista sezonun şampiyonluğunu ilan etti. 

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