Toprak Razgatlıoğlu yarışı yüzerek bitirdi. Herkes milli motosikletçinin hareketini konuşuyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Büyük Britanya etabında zaferle ayrıldı.
İngiltere’nin Leicestershire kontluğundaki 4 kilometrelik Donington Park Pisti’nde gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışında, pole pozisyonunda başlayan Razgatlıoğlu, yarışı birinci sırada tamamladı.
Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, şampiyonanın 5. durağında en yakın rakibi Alex Lowes’u 11.3 saniye farkla geçerek üst üste beşinci zaferini elde etti.
Yarışı, Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ikinci, Aruba Ducati’den İspanyol sporcu Alvaro Bautista ise üçüncü sırada tamamladı.
Bu sezon Rokit BMW takımıyla şampiyonluğu hedefleyen Razgatlıoğlu, genel klasmanda 204 puanla lider durumda bulunuyor.
İtalyan sporcu Nicolo Bulega 171 puanla ikinci, Alvaro Bautista ise yine 171 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Dünya Superbike Şampiyonası’nda hafta sonunun ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00’da koşulacak.