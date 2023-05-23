Editör: Ufuk Cingöz

2020’den beri bünyesinde bulunduğu Pata Yamaha Prometeon takımından ayrılacağını duyuran Toprak Razgatlıoğlu’nun yeni takımı belli oldu.

"BMW AİLESİNE HOŞGELDİN TOPRAK"

BMW Motosiklet Motor Sporları'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BMW ailesine hoş geldin Toprak." İfadelerine yer verildi.

2021’DE ŞAMPİYON OLMUŞTU

2018 yılında Kawasaki Puccetti takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışmaya başlayan Toprak Razgatlıoğlu, 2020'de Yamaha'nın fabrika takımına transfer oldu. Burada 31 yarış birinciliği elde eden Toprak, 2021'de pilotlar klasmanında şampiyonluğuna ulaştı.

2. SIRADA

Şampiyonayı 2022'de 2. sırada bitiren 26 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu, ilk dört yarışın sona erdiği bu yıl da İspanyol sürücü Alvaro Bautista'nın 69 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.