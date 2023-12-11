Toptan tekstil markaları Senart Fashion Mall’da toplanıyor

Senart Fashion Mall, tekstil sektörünün toptancı markalarını yapım aşamasının devam ettiği yaşam merkezi projesiyle tek çatı altında topluyor. Bununla birlikte sektörde yeni ve kazançlı bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen verilere göre 2023’te 190 milyar 530 milyon civarında gerçekleşen toplam ihracatta yaklaşık %10’luk paya sahip tekstil sektörü, yılın bitmesine sayılı günler kala yeni projelerle hareketleniyor. Sektörün kalbindeki toptancı markalarını İstanbul’un ticaret merkezi olan Zeytinburnu’ndaki yaşam merkezinde buluşturmaya hazırlanan Senart Gayrimenkul Genel Müdürü Haşim Taş, projeyle birlikte sektörde yeni ve kazançlı bir dönem başlatacaklarını belirterek konuya dair şu açıklamada bulundu:

“Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde yer alan Senart Fashion Mall projemizle 21 ila 60 metrekare aralığında farklılık gösteren özel depolu 50 işyerini aynı alanda topluyoruz. Böylece, tekstil sektörüne mağaza ve deponun tek noktadan yönetimi konusunda çözüm sunuyoruz.”

“Projemiz hem sektörün hem bölgenin kalkınması için faydalı olacak”

“Hız kesmeden devam eden projemiz, Zeytinburnu bölgesi ve tekstil piyasasının kalkınması açısından kritik bir önem taşıyor” diyen Senart Gayrimenkul Genel Müdürü Haşim Taş, “Projemizin hem bölgeye hem de toptan tekstil sektörüne çok yönlü katma değer sağlayacağını söyleyebiliriz. Gerek lokasyon gerek kent meydanı ve sosyal imkanları ile sadece sektör değil, çevre halkın da ilgisini içine çeken bütüncül ve faydalı bir proje yaratıyoruz. Geniş ziyaretçi kitlesi hedeflediğimiz projemiz, lokasyonuyla hem toplu taşıma hem de özel araçla gelecekler için çok uygun. Merkezimiz, tramvay durağına, Zeytinburnu metro durağına, E-5 karayolu ve sahil yoluna olan yakınlığıyla avantajlı bir konuma sahip. Ayrıca projemizin tasarımı öncesinde bir ilke imza attık. Farklı lokasyonlardan yüzlerce sektör temsilcisinin taleplerini dinledik. Böylece projede bir tekstil merkezinde ihtiyaç duyulabilecek tüm detaylara yer veriyoruz. Yurt içi ve yurt dışı ayda binlerce müşteriye hizmet verecek olan Senart Fashion Mall, ihracatımıza yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

4 bin metrekare kapalı pazar alanı bulunuyor

Senart Gayrimenkul Genel Müdürü Haşim Taş, projenin avantajlarını şu sözlerle paylaştı: “Sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda projede yüksek tavanlı asansörler, otopark alanları, eczane, döviz bürosu gibi alternatif çözümlere yer verdik. 4 bin metrekare kapalı pazar alanı bulunan projede 263 araçlık otopark, bisiklet parkları, 7 adet araç şarj istasyonu, mescit, bebek bakım odası, engelli asansörleri bulunuyor. Bin 500 metrekarelik yeşil alanıyla projenin sadece iş merkezi değil, yaşam alanı şeklinde de kullanılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca, merkezimizde konumlanacak markaların bilinirliğinin artırılması için dış cepheye 3 boyutlu, bin 400 inç büyüklüğünde, hareketli LED ekran yerleştirdik. Tüm bu avantajlardan faydalanmak isteyen markalar için kiralama dönemi başladı.”

Kaynaklar:

https://rapory.tuik.gov.tr/07-12-2023-10:58:43-9741649383852642241073910177.html

https://rapory.tuik.gov.tr/07-12-2023-10:57:35-9735961598340900041408643800.html