Topuria yeni hedefini belirledi

Mina Kaymakçı
Topuria yeni hedefini belirledi

UFC tüy sıklet şampiyonu Ilia Topuria, hafif sıklet (70,3 kg) kategorisine geçiş yaparak, UFC'nin en iyi pound-for-pound dövüşçüsü olarak kabul edilen Islam Makhachev ile karşılaşmayı hedefliyor. Ancak, Makhachev'in bu mücadeleden kaçındığı ve Topuria'nın hafif sıklette kendini kanıtlaması gerektiğini öne sürdüğü belirtiliyor.

Ilia Topuria, tüy sıklet şampiyonu olarak elde ettiği başarıların ardından, kariyerinde yeni bir sayfa açmak amacıyla hafif sıklet kategorisine geçiş yapma kararı aldı. Bu karar, onun dövüş dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırma ve farklı bir sıklette de şampiyonluk elde etme arzusunu yansıtıyor.​

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MAKHACHEV'İN ÇEKİNCELERİ VE YENİ RAKİPLER

Islam Makhachev, Topuria ile bir karşılaşmaya sıcak bakmadığını belirterek, Topuria'nın hafif sıklette birkaç galibiyet alarak kendini kanıtlaması gerektiğini ifade ediyor. Bu durum, Topuria'nın önünde yeni rakiplerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Olası rakipler arasında Justin Gaethje, Dustin Poirier ve Charles Oliveira gibi isimler bulunuyor.​

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TOPURİA'NIN YENİ LAKABI: 'LA LEYENDA'

Topuria, imajında önemli bir değişikliğe giderek, önceki lakabı 'El Matador' yerine 'La Leyenda' (Efsane) lakabını benimsediğini duyurdu. Bu değişiklik, onun kariyerindeki yeni hedeflerini ve kendine olan güvenini simgeliyor. Ancak, bu yeni lakap, hayranları arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazı hayranlar, bu değişikliği erken bulurken, diğerleri Topuria'nın kendine olan güvenini takdir ediyor. ​

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UFC'DE GELECEK PLANLARI VE BEKLENTİLER

UFC Başkanı Dana White ve organizasyon yetkilileri, Topuria'nın hafif sıkletteki geleceği ve olası maçları hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Topuria'nın yükselen popülaritesi ve yetenekleri, UFC'nin ona yeni fırsatlar sunma konusunda istekli olduğunu gösteriyor. Ancak, Makhachev'in çekinceleri ve diğer dövüşçülerin durumu, bu planların şekillenmesinde önemli rol oynuyor.​

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BEKLENTİLER

Ilia Topuria'nın hafif sıklete geçişi ve Makhachev ile olası bir karşılaşma, dövüş dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Topuria'nın önündeki engelleri aşarak hedeflediği mücadelelere ulaşması, onun kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Hayranları ve dövüş dünyası, Topuria'nın bu süreçte göstereceği performansı heyecanla takip ediyor.​

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