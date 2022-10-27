27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Torba teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi

Milyonlarca kişinin beklediği ekonomi torba teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Teklifin şu ana kadar ilk 10 maddesi kabul edildi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 01:47
Takip Et

Torba teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi

Torba teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi
+
Aa
-

52 maddelik teklifle KYK borçlarının enflasyon farkları ve salgın döneminde uygulanan maske cezaları kaldırılacak.

TRT Haberin aktardığına göre; 15 Ağustos'tan önce icra takibi başlatılan 2 bin liranın altındaki elektrik, su, doğalgaz ve telefon borçları silinecek.

Düzenleme ile işverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liralık kısmı, gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.

Kur korumalı mevduat düzenlemesinin süresi de 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

İlk 10 maddesi kabul edilen düzenlemenin görüşmeleri bugün kaldığı yerden devam edecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
2
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
3
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
4
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
5
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
6
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
7
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Korona virüsün yol açtığı stres diş kayıplarına yol açtı
﻿Korona virüsün yol açtığı stres diş kayıplarına yol açtı
﻿Korona virüsün yol açtığı stres diş kayıplarına yol açtı
﻿Torba teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi
﻿Torba teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi
﻿Torba teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi
﻿UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta tamamlandı
﻿UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta tamamlandı
﻿UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta tamamlandı
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.