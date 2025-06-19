Torbacılara dev operasyon! Yerlikaya “Antalya’nın röntgeni çekildi” diyerek duyurdu: 104 kişi tutuklandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, operasyonun özellikle gençleri hedef alan, sokaklarda uyuşturucu satan torbacıları amaçladığını ifade etti.

Dört ay süren hazırlık sürecinde gözaltına alınan 107 torbacının 104’ü tutuklandı, 3’ü için adli kontrol kararı çıktı. Yerlikaya, şu açıklamayı yaptı:

"Bu 4 ay boyunca, adeta Antalya'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve düğmeye bastık. Antalya'nın Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil, 645 jandarma personeli ve 5 özel eğitimli narkotik köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz."

“NARKOKAPAN-ANTALYA operasyonumuzda 107 torbacı gözaltına alındı"



Uyuşturucu Madde satıcılarına yönelik Antalya’da son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 107 torbacı yakalandı.

????104'ü TUTUKLANDI.

????3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



???? Operasyondaki hedefimiz… pic.twitter.com/VXzjJNSvYK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2025

Yerlikaya, operasyonları düzenleyenleri tebrik ederek "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.