Torbacılara eş zamanlı operasyon

Kaynak: İHA
Kayseri’de polis birimleri tarafından torbacılara yönelik narkotik dedektör köpeğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda; 1 kişi gözaltına alınırken, 1 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda; R.S. (23) yakalandı. Narkotik dedektör köpeği Mia ile yapılan kontrollerde ise R.S.’nin valizine gizlenmiş şekilde 1 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

R.S. ‘uyuşturucu madde satmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

