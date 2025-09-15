Torbacılara eş zamanlı operasyon

Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda; R.S. (23) yakalandı. Narkotik dedektör köpeği Mia ile yapılan kontrollerde ise R.S.’nin valizine gizlenmiş şekilde 1 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

R.S. ‘uyuşturucu madde satmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.