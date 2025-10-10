YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu sokak satıcılarına (torbacı) yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Geleceğin teminatı olan gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine karşı kararlılıkla mücadele eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren titiz bir çalışmanın ardından harekete geçti. Teknik ve fiziki takip süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, belirlenen 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru malzeme ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında şunlar bulunuyor:

20,85 Gram Esrar

6,80 Gram Metamfetamin

10 Adet Sentetik Ecza

3 Adet kağıda emdirilmiş Bonzai

1 Adet Tabanca

1 Adet Pompalı Tüfek

Mühimmat (2 Şarjör, 9 Fişek, 5 Kartuş)

Soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, operasyonla bağlantılı olarak 10 şahsa da uyuşturucu madde kullanma suçu kapsamında adli işlem yapıldığı belirtildi.