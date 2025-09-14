Torbacılara suçüstü

Gerçekleştirilen aramalarda; 1 kilogram 312 gram sentetik kannabinoid, 40 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 4 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 gram kokain ve 118 adet sentetik ilaç ele geçirildi. Ayrıca, operasyonlarda 17 bin 785 Türk Lirası ile 50 dolar nakde de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında TCK'nın 191. maddesi gereği işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu madde satışı yaptığı düşünülen 10 zanlı adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden S.N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Y., M.Ş., S.D., E.G., C.Y., Y.A., B.A., A.E. ve İ.V. isimli 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçun engellenmesi ve faillerin yakalanması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.