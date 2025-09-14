Torbacılara suçüstü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Torbacılara suçüstü

İzmit, Kartepe ve Çayırova ilçelerinde düzenlenen üç farklı operasyonda 12 kişiyi yakaladı. Operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ve nakit ele geçirildi.

Gerçekleştirilen aramalarda; 1 kilogram 312 gram sentetik kannabinoid, 40 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 4 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 gram kokain ve 118 adet sentetik ilaç ele geçirildi. Ayrıca, operasyonlarda 17 bin 785 Türk Lirası ile 50 dolar nakde de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında TCK'nın 191. maddesi gereği işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu madde satışı yaptığı düşünülen 10 zanlı adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden S.N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Y., M.Ş., S.D., E.G., C.Y., Y.A., B.A., A.E. ve İ.V. isimli 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçun engellenmesi ve faillerin yakalanması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Son Haberler
Yaya geçidinden yolun karşısına geçen otomobile ceza
Yaya geçidinden yolun karşısına geçen otomobile ceza
Otomobil gece yarısı alev aldı
Otomobil gece yarısı alev aldı
İş makinesinin kardeşlere çarptığı kaza anı ortaya çıktı
İş makinesinin kardeşlere çarptığı kaza anı ortaya çıktı
Torbacılara suçüstü
Torbacılara suçüstü
"İhtiyaç köşesi" öğrenci ve velilerin yüzünü güldürüyor
"İhtiyaç köşesi" öğrenci ve velilerin yüzünü güldürüyor