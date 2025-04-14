Torbalı Belediyesi'nden uçurtma şenliği

Torbalı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 20 Nisan Pazar günü uçurtma şenliği düzenleyecek.

Torbalı ile özdeşleşen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan Uçurtma Şenliği, Özbey Deve Güreşi Alanı’nda gerçekleşecek. Saat 10.00’da başlayacak uçurtma şenliğinde eğlenceli oyunlar, dekatlon parkuru, müzikler, gösteriler, sürpriz hediyeler ve ikramlar olacak. Çeşitli kategorilerde yapılacak olan uçurtma yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

"PAZAR GÜNÜ GÖKYÜZÜNÜ RENGARENK YAPACAK OLAN ŞENLİĞİMİZE HERKESİ DAVET EDİYORUZ"

Yoğun katılımın olması beklenen Uçurtma Şenliği’ne gelen çocuklara Torbalı Belediyesi tarafından ücretsiz uçurtma dağıtılacak. Tüm çocukları ve ailelerini Pazar günü gerçekleşecek olan Uçurtma Şenliği’ne davet eden Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, “İlçemiz için geleneksel hale gelen Uçurtma Şenliği’mizin bu yıl 17.’sini düzenliyoruz. Güzel bir bahar gününde hem baharın gelişini hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hep beraber kutlayacağız. Pazar günü gökyüzünü rengarenk yapacak olan şenliğimize çocuklarımız başta olmak üzere herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.