Torbalı’da Hıdırellez Şenliği

Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı mahallede adeta festival havası yaşanırken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Çaybaşı Kafeterya önünde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Romantik Erhan & Bayan Romantik, Çaybaşılı Derviş ve Fenomen Belediyeci Şeref Bitgen, performanslarıyla geceye damga vurdu. Katılımcıları şarkılarıyla coşturan sanatçılar uzun süre alkış aldı. Etkinlik boyunca müzikle eğlenen vatandaşlar, Hıdırellez geleneklerini de yaşatma fırsatı buldu. Ateşin üzerinden atlanıp dilekler tutulurken, alanı dolduran kalabalık baharın gelişini sevinçle karşıladı. Öte yandan etkinliğe Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, CHP İlçe Başkanı Şengül Babacan ve meclis üyelerinin yanı sıra CHP YDK üyeleri Özkan Tice ve Ekincan Aksoy da katıldı.

DEMİR: “YANINIZDA SONUNA KADAR ÖVÜNÇ KARDEŞİNİZ VAR”

Roman vatandaşlarla oynayıp eğlenen Başkan Demir, Hıdırellez Şenliği'nde yaptığı konuşmada, “Bugün burada sadece baharın gelişini değil, kültürümüzün güzelliğini ve birlikteliğimizi de kutladık. Hıdırellez bizim köklü bir geleneğimiz. Bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Açıklamalarını sürdüren Başkan Demir, “İnşallah daha güzel günler yaşayacağız. Çaybaşı’daki ve Kuşçuburun’daki roman kardeşlerimize yaptığımız hizmetlerde pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Biliyorsunuz belediyemiz bünyesinde Roman Masası kurduk. O Roman Masası sadece bir masadan ibaret değil. Orada bizlerin sizlere duyduğu sevgi var, sizlere duyduğu saygı var, Bizlerin sizlerle birlikte yaşadığı kardeşlik var, onu sadece bir masa olarak düşünmeyin, bütün sorunlarınızı, isteklerinizi, düşüncelerinizi Roman Masası'na gidip aktarabilirsiniz. Bütün Roman kardeşlerim şunu bilsin yanlarında sonuna kadar Övünç kardeşleri var” dedi.

Katılımın yoğun olduğu etkinlik, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Torbalılı vatandaşlar bol bol eğlenirken, etkinlik sonrasında organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.