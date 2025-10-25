18 Ekim’de açılışı gerçekleştirilen Töre-Devlet Kitabevi, her türden zengin kitap seçkisiyle Ankaralı kitapseverleri ağırlamaya başladı.

Uzun bir aranın ardından kitap yayıncılığına yeniden dönme kararı alan Töre-Devlet Yayınları, yayınevi faaliyetlerine ek olarak kitabevi işletmelerini de hayata geçiriyor. Daha önce İstanbul, İzmir ve Konya’da Töre-Devlet Kitabevlerini hizmete açan yayınevi, şimdi de Ankara Sıhhıye’deki yeni adresinde kapılarını okurlara açtı.

18 Ekim’de yoğun bir katılımla gerçekleşen açılış töreni, merkezi konumu ve geniş kitap yelpazesiyle Ankara kültür hayatında yeni bir buluşma noktası olarak dikkat çekti.

Açılışta her yaştan kitapseverin yanı sıra, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Ankara’nın kültür ve edebiyat çevrelerinden birçok önemli isim de yer aldı.

Açılış kurdelesi, TÖRE Dergisi’nin başyazarlarından Prof. Dr. İskender Öksüz, 1980 Töre-Devlet Yayınları kurucularından merhum İbrahim Metin’in eşi Aysel Metin, Devlet Gazetesi’nin kurucularından merhum Halil Özyıldız’ın eşi Merih Özyıldız, gazetenin emektar isimlerinden Osman Çakır ve ANDA Dağıtım Sorumlusu Ahmet Doğan tarafından kesildi.

Açılış konuşmasını Millî Devlet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Berkan Sözer yaptı.

Sözer, Töre-Devlet’in Türk milliyetçiliği tarihindeki önemine vurgu yaparak, “Milliyetçiliğimizin gelişiminde büyük emeği olan, böyle köklü ve tarihi bir kurumun yeniden açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Sözer, Töre-Devlet Yayınları’nın Türk kültürünü ve Türk milliyetçiliğini merkeze alan yayın politikasını anlatarak, bu duruşu nedeniyle 1970’li yıllarda marksist-bölücü terör örgütlerinin hedefi hâline geldiğini hatırlattı. Berkan Sözer, “Töre-Devlet, Ankara’da töreli ve devletli yıllardan kalma; mücadele etmiş, saldırılara uğramış, hatta şehitler vermiş bir kurumdur. İstanbul, Konya ve İzmir’in ardından Töre-Devlet, artık asıl yuvasına, doğduğu topraklara geri döndü.” dedi.

Açılış, aynı zamanda özel bir imza günü etkinliğiyle taçlandırıldı. Törenin ardından Prof. Dr. İskender Öksüz, Yağmur Tunalı, Himmet Kayhan, Mahmut Yaraş, Hasan Kallimci, Emrah Varol ve Doç. Dr. Mesut Karakulak, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladılar.