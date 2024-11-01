'Torreira'dan hastalık kaptım'. Devrim Özkan'dan şaşırtan itiraf

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın sponsorluk anlaşması için Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan lansmanına katıldı. Ünlü oyuncu programda sunuculuk yaptı.

Sevgilisi Ftubolcu Lucas Torreira'nın hastalığı nedeniyle lansmana katılamadığını söyleyen Özkan, kendisinin de Torreira'dan hastalık kaptığını itiraf etti.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Özkan lansman gecesine yalnız katılmak zorunda kaldı.

Özkan, Torreira'nın hasta olduğunu belirterek "O idmanda, hala biraz hasta kendisi. Ben de aslında biraz kaptım ondan. Ben biraz daha iyiyim ama onun sürekli ateşi çıkıyor. İyi olacak diye düşünüyorum" dedi.

Sahnede kendisini babasının Galatasaraylı yaptığını söyleyen Özkan, 'ben Galatasaray battaniyesine doğmuşum' dedi.

Oyuncu Devrim Özkan uzun süredir Galatasaraylı Futbolcu Torreira ile birlikte.