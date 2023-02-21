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Torino'ya Cremonese şoku

Torino, ligde daha galibiyeti bile olmayan Cremonese ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldı

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 06:35
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Torino taraftarlarını şaşırttı

Torino'ya Cremonese şoku
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İtalya Serie A'nın 23. haftasında Torino büyük favori olarak gösterildiği maçta Cremonese ile güçlükle berabere kaldı. 

Ligde henüz galibiyeti bile olmayan, son sıradaki Cremonese, 2-1 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı.

Maçın 41. dakikasında Antonio Sanabria penaltıdan attığı golle Torino'yu öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra konuk takım oyundaki üstünlüğü ele aldı. 54. dakikada Frank Tsadjout ve 74. dakikada da Emanuele Valeri'nin golleriyle öne geçti.

Torino 79'da Singo ile beraberliği sağlayınca maç 2-2 tamamlandı.

Bu sonucun ardından 9. sıradaki Torino 31 puana yükseldi. 

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan ve son sırada yer alan Cremonese ise 9 puanda bulunuyor.

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﻿Torino'ya Cremonese şoku
﻿Torino'ya Cremonese şoku
﻿Torino'ya Cremonese şoku
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