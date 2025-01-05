Torino - Parma maçı başladığı gibi bitti

2025'in ilk günlerinde oynanan Serie A karşılaşmasında Torino, Olimpico Grande Torino Stadı'nda Parma'yı ağırladı. Maç öncesinde yalnızca iki puan farkla sıralanan iki ekip de, sakatlıklarla mücadele eden kadrolarıyla sahadaydı. Torino, Duvan Zapata, Zanos Savva, Perr Schuurs ve Emirhan İlkhan gibi önemli isimlerinden yoksundu. Parma cephesinde ise Dennis Man, Nahuel Estevez ve Adrian Bernabé başta olmak üzere sekiz oyuncu eksikti.

Maçın ilk dakikalarında Torino, Nikola Vlasic’in ortasında Che Adams’ın kafa vuruşuyla etkili oldu. Parma kalecisi Zion Suzuki, bu şutu müthiş bir refleksle çizgiden çıkardı. Ardından Parma, Valentin Mihaila’nın golüyle öne geçmeye çok yaklaştı; ancak ofsayt bayrağı bu sevince engel oldu.

SUZUKİ VE MİLİNKOVİC-SAVİC’İN MÜCADELESİ

İkinci yarıda Torino’dan Samuele Ricci, sakatlık nedeniyle yerini Ange Yoann Bonny’ye bıraktı. Bonny’nin oyuna girmesiyle Parma, hücumda daha etkili bir performans sergiledi. Bonny’nin asistinde Mihaila’nın vuruşu direkten dönerken, Torino kalecisi Vanja Milinkovic-Savic birkaç kritik kurtarışa imza attı.

Maçın son anlarında Torino’nun ataklarında Zion Suzuki yine sahneye çıktı. Karol Linetty’nin şutunu uzanarak kurtaran Suzuki, takımını olası bir mağlubiyetten kurtardı. Bu sonuçla Torino’nun iç sahadaki galibiyet hasreti devam etti.

TORİNO’NUN SERİSİ SÜRÜYOR

Torino, bu sonuçla birlikte iç sahada galibiyet alamama serisini uzatmış oldu. Parma ise deplasmanda puan alarak orta sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Maç boyunca kalecilerin performansları ön plandaydı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.