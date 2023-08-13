Tormena'nın yeni adresi belli oldu. Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılıyordu

Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un ilgilendiği Tormena'nın yeni adresi Rusya oldu.

Tormena'nın yeni adresi belli oldu. Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılıyordu

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği Tormena, geleceği ile ilgili kararını verdi.

Brezilya basınından A Bola'da yer alan habere göre; Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği Tormena, tercihini Rus ekibi Krasnodar'dan yana kullandı.

Rusya temsilcisi Brezilyalı oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı ve Portekiz ekibi Braga ile bonservis pazarlığına başladığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Portekiz ekibinin ikna edilmesi halinde transferin netlik kazanacağı aktarıldı.

27 yaşındaki stoperin Braga ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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