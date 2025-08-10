Tornavidayla ATM soygunu! Esenyurt’ta film gibi hırsızlık

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Esenyurt’ta ATM’lerin para haznelerini tornavidayla kırarak hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelenin 25 ayrı ATM’ye zarar verdiği ortaya çıktı.

Esenyurt'ta farklı adreslerdeki ATM'lerin para giriş ve çıkış haznelerinin kırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmalarında, ATM'lerin para haznelerini kırarak hırsızlık yapan şüphelinin V.K. olduğu ve daha önce de 25 ATM'ye aynı şekilde zarar verdiği tespit edildi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin Balıkyolu Mahallesi'nde bulunan evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli V.K. gözaltına alınırken, evinde ve aracında yapılan aramada, şüpheli V.K.'nın olaylarda kullandığı kıyafet ve malzemeler ele geçirildi. Polis merkezindeki sorgulamasında 35 suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli V.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin ATM'nin para giriş ve çıkış haznesine zarar verdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

