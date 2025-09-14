Toros Dağları'nın zirvesinde büyüleyen güzellik

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır sınırları içerisinde yer alan 1700 rakımlı Dipsizgöl ile Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi yaylalarında bulunan 2 bin 100 rakımlı Eğrigöl, eşsiz güzellikleriyle dikkati çekiyor. Yeşilin ve mavinin buluştuğu doğa harikası göller, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin yanı sıra doğa tutkunlarının da uğrak noktası oluyor. Özellikle serin suları, çevresindeki söğüt ağaçları, endemik bitkiler ve doğal yaşamıyla bölge, fotoğrafçıların ve kampçıların da ilgisini çekiyor.

ZİRVEDEKİ GÜZELLİKLER

Toros Dağları'nın zirvesinde yer alan Dipsizgöl ve Eğrigöl, turkuaz rengi, serin suları ve doğa ile iç içe manzaralarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır sınırlarında bulunan Dipsiz Göl ile Antalya'nın Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinin sınırları içinde yer alan Eğri Göl, yaz aylarında hem bölge halkının hem de doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Kenarlardaki söğüt ve kavak ağaçları, Nilifer çiçekleri ve serin esintisiyle Dipsizgöl, doğa tutkunları için Torosların en özel duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Torosların 1700 metre rakımlı zirvesinde yer alan Turkuaz renkteki Dipsizgöl, eşsiz doğası, nilüfer çiçekleri, sazan, aynalı ve çeşitli tatlı su balıkları da bulunuyor Nilüfer çiçekleri, efsaneleri ve serin sularıyla hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yaz kış aynı seviyede kalan suyuyla bilinen göl, yöre insanının hafızasında önemli bir yere sahip.

"EĞRİGÖL'ÜN TURKUAZ BÜYÜSÜ"

2100 metre rakımda bulunan Eğrigöl ise büyüklüğü ve turkuaz rengiyle öne çıkıyor. Yaz aylarında serin havasıyla bölgeyi cazibe merkezi haline getiren göl, kampçılar, fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşçülerinin uğrak adresi. Özellikle gün batımı ve gün doğumunda ortaya çıkan renk cümbüşü ziyaretçilere unutulmaz manzaralar sunuyor.

"ÇOCUKLUĞUM BURADA GEÇTİ"

1700 metre rakımlı Dipsiz Göl, yöre halkının belleğinde derin izler taşıyor. Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Cemalettin Deniz, çocukluk yıllarında gölde yaşadıkları hatıraları anlattı. Çocukluk yıllarında yaz aylarının Dipsiz gölde geçtiğini ve buraya neden Dipsiz Göl denildiğini de şu sözlerle anlatan Deniz "Yaz kış suyun seviyesi aynı durur. Dibi buz gibi, yüzeyi daha sıcak. Ama çok da tehlikelidir. Bugüne kadar 5-6 kişi burada boğularak hayatını kaybetti" dedi.

"BURASI ANLATILMAZ, YAŞAMAK LAZIM"

Her yaz İstanbul'dan memleketi Bozkır ilçesine tatile gelen Atila Okay da her yaz ailesi ile birlikte mutlaka Dipsizgöl'e piknik yapmaya geldiklerini söyledi. Şehirden kaçış için Dipsizgöl ve Eğri Göl'ün eşsiz olduğunu anlatan Okay, "İstanbul'dan her sene mümkün oldukça yazları memleketim Bozkır'a geliyoruz. Çocuklarımızı da buraya getirerek onları da alıştırıyoruz. 1700 rakamlı, güzel, doğal, muhteşem bir yer . Buraya gelince huzur buluyor, enerji depolayıp İstanbul'a tekrar dönüyoruz. Elimizden geldiği kadar dostlarımıza arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Buraları muhakkak görmeden dönmesinler diye düşünüyoruz. Muhteşem bir yer hani. İmkanı olan Dipsiz Gölü görmeden gitmesinler" diye konuştu.