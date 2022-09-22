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Toros Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Toros Üniversitesi 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 07:50
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Toros Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Toros Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Toros Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.” Denildi.

BAŞVURU KOŞULLARI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 25. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.

5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak. (link: https://www.toros.edu.tr/ dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS- DD-051--Toros-universitesi-Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf)

Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuracak olan adayların 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı

- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, (Yurtdışından alınan diplomaların denklik belgeleri)

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

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