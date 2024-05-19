Toroslar’da patlatmalı maden ocağı için başvuru. En yakın konuta 190 metre mesafede

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Toroslar’da patlatmalı maden ocağı için başvuru. En yakın konuta 190 metre mesafede
Yelmad Madencilik, Mersin Toroslar’ın Hamzabeyli mahallesinde açmak istediği kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Maden ocağının açılmak istediği böyle, vatandaşların yaşadığı konutlara 190 metre mesafede bulunuyor.

Mersin Toroslar’ın Hamzabeyli Mahallesi’nde kalker ocağı ve kırma eleme tesisi açmak amacıyla Yelmad Madencilik isimli şirket, için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı. Söz konusuz şirketin başvurusu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nda (İDK) görüşüldükten sonra raporun son hali yayımlandı.

Şirketin yayınladığı ÇED raporu(Çevresel Etki Değerlendirmesi), bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde on gün için vatandaşların görüşüne sunuldu. Onay verilmesi halinde, orman ve tarım arazilerini içinde barındıran projeyle birlikte, bölgede maden çalışmaları başlayacak.

dsc-0016.jpgŞirketin 99,27 hektarlık ruhsatı bulunurken, bunun 33.7 hektar yani 47 futbol sahası büyüklüğündeki arazide çalışma yürütülecek. Proje kapsamında ise, yıllık 85 patlatma gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Patlatmalı ocak alanına en yakın konut 190 metre mesafede bulunurken, patlatmasız alana ise 105 metre mesafede yer alıyor. Aynı zamanda, yapılması planlanan TOKİ projesine ise 630 metre mesafede bulunuyor. ÇED raporuna göre, maden ocağının planlandığı bölge ve çevresinde, sadece belirli bölgelerde yaşayabilen endemik türler de bulunuyor.

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