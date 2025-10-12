Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park’ta başladı. "Kuşaktan kuşağa" temasıyla gerçekleştirilen festivalde, Toros Dağları eteklerinde yetişen yöresel ürünler Feke ve Saimbeyli belediyeleri ziyaretçilerinin ayağına getirdi. İlçelerde üretilen doğal ürünler ve kültürel değerler açılan stantlarda tanıtılmaya başlandı. Feke ve Saimbeyli’ye özgü doğal sumak, lavanta, el dokuması kilimler ve köy kadınlarının ürettiği geleneksel tatlar büyük ilgi gördü. AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı milletvekilleri ile birlikte stantları gezerek kadın girişimcilerin ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.



Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçenin yüzde 78’inin ormanlarla kaplı olduğunu belirterek, "Doğal ürünlerimizin lezzeti ve aromasıyla Adana’da birçok farklı tatlara ev sahipliği yapıyoruz" dedi.



Feke Belediyesi standında yer alan Hilal Köz ise, lavanta bahçelerinin her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırladığını, festivalde lavantadan üretilen çeşitli ürünler ile kadınların el emeğiyle yaptığı lezzetleri tanıttıklarını söyledi.



Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ise " Üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşan doğal sumak, dağlardan toplanan tıbbi ve aromatik otlar ile Saimbeylili kadınların yaptığı el işi ürünleri bu festival sayesinde Adana’dan dünyaya duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.



Stantlara gelenler, doğa turizmi potansiyelini yerinde görmek üzere ilçelere davet edildiği de kaydedildi.