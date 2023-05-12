Torosların zirvesi aydınlanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için örnek projelerini sürdürüyor. Torosların zirvesinde hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan Yörüklerin, özellikle elektrik konusunda oldukça ihtiyaç duydukları güneş enerji panelleri dağıtılmaya devam ediyor.

“Güneş Topluyoruz Sizin İçin” sloganıyla yürütülen yüzde 50 hibe destekli güneş enerji paneli dağıtımından, 360 üretici faydalanıyor.

Erdemli’de yapılan 164 panel dağıtımının ardından Tarsus, Çamlıyayla, Akdeniz ve Yenişehir’de de toplam 138 üreticiye güneş panelleri dağıtıldı. Çalışmadan Tarsus ve Çamlıyayla’dan toplam 81 üretici faydalanırken, teslimatlar Büyükşehir Koordinasyon Şube Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirildi.

AŞLAR: “PROJEMİZ 300 İLE BAŞLAYIP, 360 KİŞİLİK KONTENJANA YÜKSELDİ”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü’nde görevli Endüstri Mühendisi Esin Aşlar, projeden toplam 360 üreticinin faydalandığını söyleyerek, “Projemiz 2023 yılı için planlanmış, Güneş Paneli Desteği Projesi kapsamında yüzde 50 hibeli bir projedir. Projemizden arıcılar ve hayvancılıkla ilgilenen üreticilerimiz faydalanmaktadır. 300 üretici ile başladığımız projemiz, gelen yoğun talep üzerine 360 üreticiye yükseltilmiştir” dedi.

Proje kapsamında üreticilerin yaşam standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiğini de kaydeden Aşlar, “Amacımız bu projeyle, bu işi icra eden insanların yaşam standartlarını biraz daha iyileştirmek, onlar için yaşam şartlarını biraz daha kolaylaştırmak. Projenin ilk etabının yapıldığı Erdemli’de 164 kişi faydalandı. İkinci etabını düzenlediğimiz dağıtım planına göre, projeden 4 ilçede toplam 138 kişi faydalanacak. Tarsus’ta ise 81 kişi faydalandı” diye konuştu.

MUHTAR ŞAHİN: “EN BÜYÜK SORUNUMUZ PANELDİ”

Tarsus’a bağlı kırsalda yer alan Olukkoyağı Mahallesi Muhtarı ve Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu üyesi Hakan Şahin, “En büyük sorunumuz paneldi. Koyun, keçi üreticilerimiz ve arı yetiştiricileri arkadaşlarımıza, dağlarda elektrik ortamı yaşattığı için, çadırlarımızı aydınlattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ” dedi.

BOLAT: “KARANLIK ORTAMDA HAYVANCILIK ZOR”

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Tarsus Sağlıklı Mahallesi’nden üretici Fatma Bolat ise “Hayvancılıkla uğraşıyorum ve bulunduğum ortam karanlık. Lüküs lambası kullanıyorum ve sıkıntı yaşıyordum. Bundan dolayı güneş paneline çok ihtiyacım vardı. Bu projeden ben de faydalandım ve çok memnun oldum, teşekkür ediyorum” deiye konuştu.