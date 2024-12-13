Torpil iddiaları ortalığı karıştırdı! MasterChef Jüri üyesi o yarışmacıyı kayırıyor mu?

MasterChef Beyza,'nın geçtiğimiz haftalarda geçirdiği kaza sonucunda yüzüne kızgın yağ dökülmüştü. Yarışmacı iki hafta süren tedavinin ardından yarışmaya tekrardan dönmüştü. Şimdi ise Eda ile yaşadığı sorun nedeniyle gündeme gelen Beyza'yla ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

TORPİL İDDİALARI GÜNDEME GELDİ!

Eda'yla yaşadığı gerilim nedeniyle tartışma yaşayan Beyza, ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanınca torpil iddiaları gündeme geldi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Beyza'nın torpilli olduğunu savundu. Özellikle Erim'in Beyza için "2'de 2 dün, bugün 2'de 2, 4'te 4" demesi ve ardından da Alper'in "Yarın da 6'da 6 yapar." demesi torpil tartışmasını alevlendirdi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Beyza'nın dokunulmazlığı almasına şaşırdık mı hayır tabii ki bide çeket giymek istiyorum diyor herhalde giyeceksin şefler nasıl giydirmez çeketi sana ayrıca iki hafta yoktu yarışmacılara çok büyük haksızlık yapıldı geldiği hafta direkt potaya girseydi.

Torpilin döndüğünün kanıtı bugünde ikide iki yapıyorsa Beyza herşey ortada demektir. Göz göre göre insanların haklarını yiyip harcatıyorlar Beyza için.

Yorumlarında bulundular.