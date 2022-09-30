Sayıştay raporundan torpil fışkırdı! Adeta çiftliğe çevrilmiş

Üniversitelerdeki usulsüzlükler, liyakatsiz yapılan atamalar bu yıl da Sayıştay denetimine takıldı. Sayıştay’ın üniversitelere ilişkin hazırladığı raporlarda birçok tespit gerçekleştirildi.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Kömüş’ün haberine göre, raporlarda üniversitelerde dolu kadrolara vekaleten yapılan atamalardan sınavsız şekilde gerçekleştirilen yükselmelere, usulsüz ihalelerden atıl durumda bırakılan bölümlere kadar birçok detaya yer verildi. Bazı üniversitelere ilişkin Sayıştay denetçilerinin yaptıkları tespitler şöyle:

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ: Sayıştay denetçileri üniversitede dolu kadrolara vekaleten atama yapıldığını tespit etti. Üniversitenin 2021 Yılı Denetim Raporu’na göre bu atanan kişilere harcama yetkisi de kullandırıldı. Bu işlemin genel sekreterlik ve bazı daire başkanlıkları için yapıldığı aktarıldı.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ: Denetçiler üniversitede görevde yükselme sınavına girmeden bazı fakülte veya yüksekokul sekreterlerinin müdürlük kadrolarına atandığını tespit etti. Hazırlanan raporda “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde şube müdürlüğü kadrolarına atamalarda mevzuatta öngörülen şartları bertaraf edebilmek ve bu kadrolara sınavsız atama 25 yapabilmek için öncesinde kısa süreli fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği gibi üst görevlere atamalar yapıldığı görülmüştür” denildi. Raporda bu durumun liyakate uygun olmadığına dikkat çekildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ: Üniversiteye ait olan Çeşme Dinlenme ve Eğitim Tesisleri’nin uzun süredir atıl durumda bırakıldığı tespit edildi. Hazırlanan raporda tesislere ilişkin şu bilgiler verildi:

“-Otelin bünyesinde; 48 oda (3 kat), açık bahçe, kafeterya, havuz kafe, snack bar, ana restoran, Türk hamamı, amfi tiyatro, kapalı restoran, pide fırını, 3 adet lobi, çamaşırhane, resepsiyon, idari birimler, 2 adet soğuk hava deposu, otopark, oyun salonu ve havuz bulunduğu,

-Otelin denize sıfır konumda bulunduğu, turistlik açıdan denize girilebilir bir kıyıya sahip olduğu ve bitişiğindeki halk plajından istifade edilebildiği, Otelin yaklaşık beş senedir hiç kullanılmaması ve çatı probleminin olması nedeniyle odalarının ve eşyalarının ciddi bir yıpranmaya maruz kaldığı,

-Bölgede termal su kaynağının bulunması nedeniyle alternatif turizm olanaklarına sahip olduğu”

DİCLE ÜNİVERSİTESİ: Pandemide canlı ders olarak verilmesi kararlaştırılan derslerin bir kısmının yapılmadığı tespit edildi. Denetçiler, canlı ders uygulaması ALMS programı üzerinden sadece ders notu paylaşımı yapıldığını belirledi. Notların ortak zorunlu derslere ait olduğu raporda ifade edildi. Uzun yıllardır tartışılan öğrencisiz bölümler de tespit edildi. Rapora göre Yabancı Diller Yüksekokulu, Kulp Meslek Yüksekokulu ve Lice Meslek Yüksekokulu’nda gerekli görevlendirmelerin yapılmasına rağmen öğrencisi yok ve bu birimlerde eğitim faaliyetleri yürütülmüyor.

ORDU ÜNİVERSİTESİ: Gölköy ve Aybastı Meslek Yüksekokulu’nun öğrencisinin olmadığı ve bu birimlerde eğitim faaliyetlerinin yürütülmediği tespit edildi. Biri 2011 diğeri 2012 yılında kurulan bu birimlerin öğrenci almadığı aktarıldı. Ayrıca üniversitede genel sekreterlik kadrosu dolu olmasına rağmen tedviren görevlendirme ile başka memurların bu kadrolara görevlendirildiği ve harcama yetkililiği görevinin yine görevlendirilen kişi tarafından yerine getirildiği belirlendi.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ: Üniversite tarafından kiraya verilen kantin ve kafe işletmelerinin sorumluluklarını yerine getirmemesine rağmen sözleşmelerinin feshedilmediği ifade edildi. 3 ayrı işletmeden tam 30 aydır herhangi bir kira alınmadığı ve bu işletmelerin su ve elektrik borçlarının da üniversite tarafından ödendiği aktarıldı. Rapora göre bu işletmelerin üniversiteye zararı tam 943 bin TL. Yine raporda kiraya verilen kantinlerin ücretleri belirlenirken bilinçsiz davranıldığı ifade edildi. Rapora göre Sivas Ticaret Odası’nın belirlediği yıllık 700 bin TL ücret önce 500 bin TL’ye indirildi. Daha sonra bu bedel rektörlük onayıyla 300 bin TL’ye düşürüldü. Raporda bu konuya ilişkin “Rayiç bedelin herhangi bir detaylı gerekçeye dayandırılmadan ilk ihaleden sonra yüzde 40 gibi bir oranda 300 bin TL’ye düşürülerek sonuçlandırılmasının nedeni anlaşılamamıştır” denildi. Ayrıca üniversitede müdür veya müdür yardımcılığına atama yapılabilmesi için aranan sınav şartının bir kısım personel için dikkate alınmadığı ve sınavla atanması gereken kadrolara sınavsız atama yapıldığı belirlendi.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ: Üniversitede genel sekreter, daire başkanı, enstitü sekreteri, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, şube müdürü olmak üzere toplamda yirmi sekiz adet kadroya, kadronun dolu olmasına rağmen başka bir personelin vekâleten görevlendirildiği tespit edildi. Özellikle genel sekreterlik ve daire başkanlığı kadrolarında harcama yetkisinin kullanılması bakımından hukuki sonuçları olabilecek bir yetki karmaşasına da sebebiyet verebileceği değerlendirildi.