Torreira büyük hayalini gerçekleştirebilecek mi? Galatasaray yönetimi kararını verdi

Galatasaray’ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira’nın bir süredir takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek 29 yaşındaki oyuncunun Boca Juniors’a transfer olacağı belirtiliyor. Hatta tecrübeli oyuncu yaptığı bir açıklamada Arjantin devinde forma giymenin en büyük hayallerinden biri olduğunu belirtmişti.

Torreira ile ilgili çıkan son haberlerde oyuncunun Boca Juniors’a gelmek için can attığı ancak yüksek maaşının transferdeki en büyük engel olduğunun altı çizildi. Gelen haberde iki tarafın da ortak bir yol bulması durumunda transferin hızla bitebileceği vurgulandı.

GALATASARAY YÖNETİMİ KARARINI VERDİ

Torreira konusunda Teknik Direktör Okan Buruk ile görüşen Galatasaray yönetimi kararını verdi. Sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk’un talebi doğrultusunda yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vermeyecek.

Güncel bonservis değeri 13 milyon euro olan Torreira, Galatasaray formasıyla toplam 119 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu 2 gol atarken 11 asist yaptı.