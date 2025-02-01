Torreira Galatasaray’dan ayrılık sinyali verdi: Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz

Galatasaray’ın yıldız oyuncularından Lucas Torreira’nın takımdan ayrılma ihtimali bir süredir konuşuluyordu. Uruguaylı oyuncunun Arjantin’e ya da ülkesine dönebileceği belirtiliyordu.

28 yaşındaki oyuncu Uruguay basınına yaptığı açıklamada ayrılık sinyali verdi. Torreira ailesini ve ülkesini çok özlediğini belirterek “Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz” dedi.

Yıldız oyuncu, "İnsanların umutlarını yükseltmek istemiyorum çünkü şu anda çok karmaşık. Güney Amerika yolculuğum giderek yaklaşıyor. Ben böyle hissediyorum. Her şey olabilir, bu yılın Galatasaray'da tadını çıkarmak istiyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.

Erken yaşta ailesinden ayrılan Lucas Torreira, ülkesini özlediğini ve kendisini çok yorgun hissettiğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Mesafeyi hissediyorum, ailemi özlüyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şu anda Galatasaray'a odaklanmak istiyorum" dedi.

Yıldız oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlara Nacional'ı ne kadar sevdiğimi zaten söyledim. Boca'dan da bahsettim. Geçen gün harika bir Süper Kupa'nın tadını çıkardık. Şans eseri Nacional onu kazanabildi."

Arsenal'dan Galatasaray'a 2022 yılında 6 milyon Euro'ya transfer olan Lucas Torreira, 2 Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Son 2.5 senede Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncularından olan 28 yaşındaki oyuncu 111 maçta forma giydi ve 2 gol, 9 asistlik katkı sağladı.