Torreira için ortaya atılan transfer iddiasının arkasındaki gerçek ortaya çıktı

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Torreira için ortaya atılan transfer iddiasının arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Torreira için çıkan transfer iddiası ortalığı karıştırdı. Çıkan haberle ilgili gerçek ise kısa sürede açıklandı.

Galatasaray’ın yıldız orta sahası Lucas Torreira için çıkan bir transfer iddiası ortalığı karıştırdı. Uruguay'dan Torque Info adlı hesap, Montevideo City takımının Torreira'yı renklerine bağlamaya yakın olduğunu öne sürmüştü.

Ortaya atılan transfer iddiasının arkasındaki gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Haberin uydurma ve şaka amaçlı yapıldığı açıklandı.

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Hispanik ülkelerde 28 Aralık, 1 Nisan Şaka Günü gibi geçiriliyor. Bu doğrultuda Uruguay'dan bir hesap da "Dia de los Santos Inocentes" günü denilen geleneği Torreira şakası yaparak kutladı.

Hesaptan yapılan bir diğer paylaşımda, Türkiye'de 28 Aralık'ın bilinmediği ve bu nedenle haberin viral olduğu ifade edildi.

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