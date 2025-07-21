Torreira Okan Buruk'u böyle tarif etti: "Tüm oyuncular onun için..."

Galatasaray'ın Avusturya kampında Bein Sport'a açıklamalarda bulunan Lucas Torreira, Teknik Direktör Okan Buruk ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

"TÜM OYUNCULAR ONUN İÇİN ÖLÜMÜNE MÜCADELE ETMEYE HAZIR"

Torreira Okan Buruk hakkında, “Okan Buruk, çok iyi bir insan. Herkes tarafından seviliyor. Kendini bu kulübe adayan bir insan. Tüm oyuncular onun için ölümüne mücadele etmeye hazır. Hep güzel bir iletişimimiz oldu. En iyi dileklerim her zaman onunla olacak.” diye konuştu.

"GALATASARAY'I, BU ÜLKEYİ VE İNSANLARI SEVİYORUM"

Galatasaray'ı ve Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Torreira, "İşimi çok seviyorum. Galatasaray'ı, bu ülkeyi ve insanları çok seviyorum. 3 yıl burada çok güzel vakit geçirdim. Bu formayı her seferinde keyifle giymeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.