Torreira'dan şampiyonluk mesajı: Yüksel Galatasaray

Torreira, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bu muhteşem takımın bir parçası olduğum için derin heyecanımı ve minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Taraftarımızın koşulsuz desteği olmasaydı bu başarı mümkün olamazdı. Gücümüz ve ilham kaynağımız olduğunuz için teşekkürler."

"Takım arkadaşlarıma, özverileri ve çabaları için hayranlığımı ve saygımı ifade etmek istiyorum. Birlikte zorlukların üstesinden geldik ve zafer arayışımızda hep birlikte durduk. Bu, birlik ve kararlılığımızın bir sonucudur. Biz gerçek şampiyonuz! Beni kollarını açarak karşılayan bu güzel şehre teşekkür ediyorum. İlk günden beri sevginizi ve sıcaklığınızı hissettim. Desteğiniz şampiyonluk için çok önemli. Bu şehir benim ikinci evim oldu."

"Bu neşeli anımda aileme de teşekkür etmek istiyorum. Özellikle sen anne, beni yukarıdan izliyor ve gözetliyorsun, en büyük hayranım ve güç kaynağımsın."

"Bu harika yolculuğun bir parçası olduğunuz için hepinize teşekkürler. Birlikte kutlamaya ve futbolda kalıcı bir miras inşa etmeye devam edelim. Yüksel Galatasaray!"