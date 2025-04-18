Torreira'dan Süper Lig'deki 3. gol

Kaynak: İHA
Torreira'dan Süper Lig'deki 3. gol

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Bodrum FK maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde Bodrum FK ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'dan geldi.

ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Müsabakanın 29. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kale önünde bulunan Torreira, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinin ardından ligdeki 3. golünü kaydetti. Maça 11'de başlayan Lucas Torreira, 85. dakikada yerini Dries Mertens'e bıraktı.

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