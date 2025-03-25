Torreira’nın menajerinden kafaları karıştıran sözler: Boca Juniors’a transferi konuşuluyor

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Torreira’nın menajerinden kafaları karıştıran sözler: Boca Juniors’a transferi konuşuluyor

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira hakkında çıkan transfer iddiaları ile ilgili menajerinden kafaları karıştıran sözler geldi. Daha önce Torreira’nın Boca Juniros’a transferinin çok zor olduğunu dile getiren Bentancu, son açıklamasında ise yıldız oyuncunun Dünya Kulüpler Kupası’nda Arjantin devi ile oynamayı çok istediğini dile getirdi.

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için transfer açıklaması geldi. Uruguaylı futbolcunun menajeri Pablo Bentancur, Torreira için daha önce de gündeme gelen Boca Juniors haberleriyle ilgili konuştu. Pablo Bentancur, "Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Yıldız oyuncunun menajeri Bentancur daha önce yaptığı açıklamada Torreira hakkındaki iddiaları yalanlamıştı. Bentancur, "Yakın zamanda Boca Juniors'a transfer olacağını sanmıyorum" demişti.

GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Lucas Torreira için daha önce de Boca Juniors iddiaları gündeme gelmiş ve 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Boca Juniors forması giymek istediğini söylemişti. Galatasaray ise Torreira'yı kesinlikle bırakmak istemiyor.

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Lucas Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray forması altında bu sezon 38 maçta sahaya çıkan Torreira, 1 gol attı ve 7 asist yaptı.

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