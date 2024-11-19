Torreira’ya dev kulüp talip oldu. Hayalini gerçekleştirebilir

Kaynak: Haber Merkezi
Torreira’ya dev kulüp talip oldu. Hayalini gerçekleştirebilir

Galatasaray’ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira’ya dev talip çıktı. Yıldız oyuncu transferin gerçekleşmesi durumunda hayalini gerçekleştirebilir.

Galatasaray’ın yıldız isimleri Lucas Torreira Teknik Direktör Okan Buruk’un sisteminde kilit öneme sahip durumda. Yıldız oyuncu ile ilgili çıkan bir habere göre dev kulübün radarına girdi.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Boca Juniors, Torreira’yı gündemine aldı. Arjantin devinin Başkanı ve eski futbolcusu Juan Roman Riquelme, Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesi iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Riquelme daha önce yaptığı bir açıklamada yıldız isimleri kadrolarına katmak istediğini söylemişti.

Çıkan haberlere göre sözleşmesi 2026 yılında sona erecek yıldız oyuncu için Arjantin devinin 18 milyon dolarlık bonservis bedelini gözden çıkarması gerekiyor.

Uzun süredir Boca Juniors’un radarında olan yıldız oyuncu daha önce en büyük hayalinin Arjantin devinde oynamak olduğunu dile getirmişti. Boca’nın sezon sonunda harekete geçmesi bekleniyor.

Son Haberler
Su samuru iş yerine girdi
Su samuru iş yerine girdi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
Düşük uyku kalitesi olanlar dikkat! 589 kişi 15 yıl boyunca izlendi
Düşük uyku kalitesi olanlar dikkat! 589 kişi 15 yıl boyunca izlendi
TCMB hız kesmedi TL depo alım ihaleleri devam ediyor
TCMB hız kesmedi TL depo alım ihaleleri devam ediyor
Erzincan polislerinin tatbikatı gerçeği aratmadı
Erzincan polislerinin tatbikatı gerçeği aratmadı