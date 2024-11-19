Torreira’ya dev kulüp talip oldu. Hayalini gerçekleştirebilir

Galatasaray’ın yıldız isimleri Lucas Torreira Teknik Direktör Okan Buruk’un sisteminde kilit öneme sahip durumda. Yıldız oyuncu ile ilgili çıkan bir habere göre dev kulübün radarına girdi.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Boca Juniors, Torreira’yı gündemine aldı. Arjantin devinin Başkanı ve eski futbolcusu Juan Roman Riquelme, Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesi iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Riquelme daha önce yaptığı bir açıklamada yıldız isimleri kadrolarına katmak istediğini söylemişti.

Çıkan haberlere göre sözleşmesi 2026 yılında sona erecek yıldız oyuncu için Arjantin devinin 18 milyon dolarlık bonservis bedelini gözden çıkarması gerekiyor.

Uzun süredir Boca Juniors’un radarında olan yıldız oyuncu daha önce en büyük hayalinin Arjantin devinde oynamak olduğunu dile getirmişti. Boca’nın sezon sonunda harekete geçmesi bekleniyor.