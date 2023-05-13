Torrent Brezilya yolcusu

Fatih Terim'in ardından geçen sezon Galatasaray'ın başına gelen Domenec Torrent, Brezilya Ligi takımlarından Cuiaba ile görüşüyor.

Torrent Brezilya yolcusu

Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in ardından göreve gelen, sezonu sonu ise takımdan ayrılan İspanyol Teknik Adam Domenec Torrent'e Brezilya'dan talip çıktı.

CUİABA TORRENT'E TALİP
Brezilya Ligi ekiplerinden Cuiaba, Torrent için harekete geçti. Cuiaba'nın yöneticileri Torrent'in Güney Amerika'daki temsilcisi Carlos Leite ile masaya oturdu. Domenec Torrent, Brezilya'da Flamengo'yu çalıştırmıştı.

SEZON SONUNDA TAKIMDAN AYRILMIŞTI
Galatasaray'ın başında göreve geldikten sonra 20 maça çıkan Torrent, bu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Oynattığı futbol ile eleştirilerin odağında olan İspanyol çalıştırıcı, sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.

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