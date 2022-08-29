﻿Torrent Beşiktaş maçında: Neden geldi?

Galatasaray'da geçen sezon ocak ayında Fatih Terim'in gönderilmesinden sonra göreve getirilen, haziran ayında da görevine son verilen Domenec Torrent, İstanbul'a döndü.
Torrent, Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki maçı izlemek üzere Vodafone Park'ın tribünlerindeki yerini aldı.
İspanyon teknik adam neden geldiği sorusunu yanıtsız bıraktı.
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