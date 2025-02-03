Torunu için apartmanı 'pişi'rdi: Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Antalya'da 80 yaşındaki Nezihe Bostan, torunu için evde pişi yapmak istedi. Yanan ocakta tavada yağı unutup karşı binadaki oğlunun yanına gidince dairede dumanlar yükselmeye başladı. Yangın büyüyünce binada oturanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü.

Antalya Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1218 Sokak'taki 9 katlı apartmanının 8'inci katında oturan 80 yaşındaki Nezihe Bostan, saat 11.00 sıralarında, torununa pişi yapmak için tavaya yağ koyup, ocağı yakarak aynı sitenin karşı binasında oturan oğlunun evine gitti.

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Bir süre sonra yağın parlaması sonucu dairede yangın çıktı. Daireden çıkan dumanı görenler, durumu Nezihe Bostan'a ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi site girişinin darlığı ve hatalı parklar nedeniyle zorluk yaşadı.

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Polis, araç sahiplerine ulaşmaya çalışırken, itfaiye ekibi zor da olsa araçlarını yangına müdahale edecek noktaya getirebildi. Yangın sırasında binada oturanlar, panik içerisinde dışarı çıktı. Bazı kişilerin cep telefonuyla yangını görüntülemeye çalıştıkları görüldü.

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BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Yangını haber alarak evinin olduğu yere gelen Nezihe Bostan'a komşuları destek oldu. Büyük üzüntü yaşadığı görülen Bostan'ı komşuları güvenli bir noktaya götürüp oturtarak ellerini tutup teselli etti.

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Gelen sağlık ekibi tarafından tedbir amaçlı ambulansa alınan Nezihe Bostan müdahalenin ardından tekrar komşularının yanına gitti.

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İtfaiye ekibinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında evde zarar oluştu.

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