Torununun cenazesini bisküvi kutusunda verdiler: Dünyam başıma yıkıldı

Manisa’da kalp kapakçığı olmadığından anne karnında hayatını kaybeden 23 haftalık torununun cenazesini bisküvi kutusunda teslim alan Yaşar Koç hastane yönetiminden şikayetçi oldu.

Torununun cenazesini bisküvi kutusunda verdiler: Dünyam başıma yıkıldı

Manisa Şehzadeler ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Özlem Koç, 15 Eylül'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 23 haftalık hamile olan Koç'un, kontrol sırasında bebeğinin kalp kapakçığı olmadığından dolayı karnında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SUNİ SANCI VERİLEREK DOĞUM YAPILMASI SAĞLANDI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yatışı yapılan Özlem Koç’a suni sancı verilerek doğum yapılması sağlandı. Cansız bir şekilde doğan erkek bebek, hastanenin morguna kaldırıldı.

Dede Yaşar Koç torununun cenazesini almak istedi. İddiaya göre Yaşar Koç’a torununun cenazesi bisküvi kutusunda teslim edildi.

Duruma tepki gösteren dede Koç, önce savcılığa, torununun defin işleminin ardından da Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek hastane yönetimi hakkında şikayetçi oldu.

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"BİSKÜVİ KUTUSUNA BİR ÇOCUĞUN KONULMASI AĞRIMA GİDİYOR"

Koç, acısının 2 kat arttığını belirterek, "Torunumu bisküvi kutusunun içerisinde verdiler. Buna çok üzüldüm. Yazık, günah bize. Bunun bir çözümü olmaz ise belki de insanları çöp poşetine koyup verecekler. Bu ülkede hayvan hakları var, hiç olmasa torunumun da hakkı olsun. Cenaze torbası yoksa beni yönlendirebilirlerdi. Torunumu öyle alınca dünyam başıma yıkıldı. Bu zamanda bisküvi kutusuna bir çocuğun konulması ağrıma gidiyor" diye konuştu.

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