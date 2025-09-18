Torununun ihbarı şüpheli çıktı! Gerçeği adli tıp çözecek

Kaynak: İHA
Torununun ihbarı şüpheli çıktı! Gerçeği adli tıp çözecek

Denizli’de 93 yaşında hayatını kaybeden kadının ölüm ihbarını yaparak ekipleri arayan T.O.K, gözaltına alındı. Babaannesi yerde yaralı baygın bulduğunu beyan etti. Ancak kadının ölümünü şüpheli bulunarak adli tıpa kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında kırsal Karahöyükavşarı Mahallesi'nde meydana geldi. O.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, evine gittiği babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı yerde yaralı ve baygın bulduğunu söyleyerek ambulans istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Kızılhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kızılhan'ın darp sonucu öldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayı çözmek için çalışma başlattı. JASAT ekibi, ihbarı yapan torunu O.K.'yı gözaltına aldı. Evde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kızılhan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. O.K.'nın aşırı derecede alkollü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

evde-darbedilen-kadin-oldu-baygin-buld-919277-273165.jpg

Son Haberler
İBB operasyonlarının gerçek hedefini tarih vererek açıkladı!
İBB operasyonlarının gerçek hedefini tarih vererek açıkladı!
Tokat'ta 117 yıl hapisle aranan firari yakalandı
Tokat'ta 117 yıl hapisle aranan firari yakalandı
Kapadokya'daki vadilerde çevre düzenleme çalışması
Kapadokya'daki vadilerde çevre düzenleme çalışması
38 ayrı suçtan 117 yıl hapis cezası vardı! Jandarma firariyi operasyonla yakaladı
38 ayrı suçtan 117 yıl hapis cezası vardı! Jandarma firariyi operasyonla yakaladı
Manisa'da 4 bin 191 sentetik ecza hapına el konuldu
Manisa'da 4 bin 191 sentetik ecza hapına el konuldu