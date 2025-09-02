Tost ekmeklerinde pestisite rastlandı!

Almanya'da Öko-test tam tahıllı tost ekmeklerini inceledi. Mercek altına alınan ekmeklerden 6'sı bazı koşulları sağlayamadığı gerekçesiyle sınıfta kaldı.

Öko-Test tam tahıllı tost ekmeklerini incelemeye aldı. 17 ürünü inceleyen Öko-Test, bu incelemede iki tost ekmeğinin geçer not aldığını duyurdu.

OLUMSUZ ETKİLERİ VAR

Edeka'nın Gut & Günstig Vollkorn Toast ürünü ile Netto'nun Kornmühle Vollkorntoast ürünü birinciliği paylaştı. Her iki ürün de 500 gramı 79 sente satılıyor ve hiçbir tatlandırıcı içermiyor. Bu özellikleri sayesinde diğer markalardan ayrışıyor.

Öko-Test, birçok üreticinin tam tahıllı tost ekmeklerine şeker veya benzeri tatlandırıcılar eklendiğini açıkladı. Bu katkıların diş çürüklerine yol açabileceği ve obezite riskini artırabileceği belirtildi.

Testlerde sevindirici sonuç, hiçbir üründe tartışmalı glifosat bulunmaması oldu. Ancak konvansiyonel üretim yapılan ekmeklerde başka pestisit kalıntılarına rastlandı. Bunlar arasında, kanserojen olabileceği ve üreme sağlığına zarar verebileceği düşünülen deltamentrin de yer aldı.

Teste tabii tutulan beş organik tam tahıllı tost ekmeğinde pestisite rastlanmadı. Notları "iyi" ile "orta" arasında değişti.

BÖCEK İLACINA DA RASTLANDI

Olumsuz değerlendirmelerin nedenleri arasında ise tatlandırıcı kullanımı ve birden fazla pestisit kalıntısının bulunması gibi nedenler yer alıyor. Altı ürün sadece “yeterli” notunu alabildi. Bunlar arasında Norma, Lidl ve Kaufland’ın tam tahıllı tost ekmekleri de bulunuyor. Bu ürünlerde birden fazla pestisit kalıntısı tespit edildi. Öte yandan bir üründe, muhtemel kanserojen ve üremeye zararlı olarak kabul edilen deltamentrin adlı böcek ilacına rastlandı.

