Tosun Paşa’nın fiyatı 1 otomobil kadar! Günde 10 kilo yiyor tartılması 6 saat sürüyor

Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki Yazlık Mahallesi’nde, hayvancılıkla uğraşan Barış Demir, Kurban Bayramı arefesinde dikkat çeken bir satışa imza atıyor.

1 TON 600 KİLO AĞIRLIĞINDA

Üç nesildir bu işi sürdüren Demir ailesinin yetiştirdiği dört yaşındaki ‘Paşa’ adlı tosun, 1 ton 600 kilogram ağırlığa ulaşarak alıcılarını bekliyor.

FİYATI 750 BİN LİRA

Bu özel tosun için belirlenen fiyat 750 bin TL olup, bu rakam ikinci el otomobil fiyatlarıyla yarışır nitelikte.

GÜNDE 10 KİLO YİYOR

‘Paşa’, günlük 10 kilogramdan fazla buğday, arpa, mısır ve yem tüketimiyle besleniyor.

KANTARA SIĞMIYOR

Barış Demir, hayvancılığın azalan bir sektör olduğunu ve bu işin büyük emek gerektirdiğini vurguluyor. Tosunun bakımının zorluklarına değinen Demir, et fiyatlarının yüksekliğine rağmen, bu işin maliyetinin de yüksek olduğunu belirtiyor.

TARTILMASI 6 SAAT SÜRÜYOR

'Paşa’nın kantara sığmadığı için tartım işleminin kamyonetle dışarıda yapıldığını ve bu işlemin yaklaşık beş-altı saat sürdüğünü ifade ediyor. Alıcıların tosunu kantar kilosuyla gördükten sonra satın alabileceğini söylüyor.

2. EL ARABA FİYATI

Demir, ‘Paşa’ için istedikleri fiyatın bir araba fiyatına denk geldiğini, bu ağırlıkta bir hayvanı daha önce hiç satmadıklarını sözlerine ekliyor. 'Paşa’nın sakin ve uysal yapısından övgüyle bahseden Demir, eğer tosun satılmazsa birkaç yıl daha bakımını üstleneceklerini dile getiriyor. Bu büyüklükteki bir hayvanın nadir bulunduğunu ve 'Paşa’nın da kendi nasibini beklediğini belirtiyor.