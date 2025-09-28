Tosya D100’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Kastamonu Tosya'da D100 karayolundaki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

YENİÇAĞ - Kastamonu / Yasemin Karacan

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında D100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. M.M.T. idaresindeki otomobil, H.U. yönetimindeki çeltik yüklü traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle römork devrildi. Kazada H.U., A.S.K., İ.T., M.M.T.,İ.Ş. ve İ.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İsmail Tokaç (20) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar ise H.U., A.S.K., İ.T., M.M.T. ve İ.Ş. olarak açıklandı.

Kaza nedeniyle D100 karayolunun Samsun istikameti bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

