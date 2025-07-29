Tosya-Yapraklı ormanında yangın

Kaynak: Haber Merkezi
Tosya-Yapraklı ormanında yangın

Kastamonu’nun Tosya ilçesi ile Yapraklı sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

KASTAMONU / YASEMİN KARACAN

Kastamonu’nun Tosya ilçesi ile Yapraklı sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi ile Çankırı’nın Yapraklı ilçesi arasındaki ormanlık bölgede yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankeri ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek amacıyla ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yetkililer, rüzgârın etkisiyle yangının genişleme riskine karşı bölgedeki vatandaşların dikkatli olmasını isterken, söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

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