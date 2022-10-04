Tosya'da 6 tırın karıştığı zincirleme kaza

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Çorum kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan yabancı plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün direğine çarptı. Arkadan gelen 5 tırda kazaya karıştı.

Trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan tır sürücü, "İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halindeydim. Arkamdan gelen yabancı plakalı tır beni sollamak istedi. O anda heyecanlandı mı yoksa yolun yağışlı olması nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kavşakta bulunan köprünün direğine çarptı sonra önümde makas kesti. O sırada peşimizden gelen diğer tır sürücüleri bana ve diğer tırlara çarptı. Yine de kazanın şiddetine göre Allah hepimizi esirgedi’’ dedi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tosya D-100 Karayolu Samsun istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.