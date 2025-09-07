Tosya'da feci kaza: 1 ölü

Kastamonu / Yasemin Karacan

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.15 sıralarında Atatürk Caddesi’nde yaşandı. 37 ADY 936 plakalı otomobilin sürücüsü M.İ. (53), henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil kaldırıma çarpıp yan devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde İnce’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından cenaze Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.