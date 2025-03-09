Tosya'da tarihi un değirmeni alevlere teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tosya'da tarihi un değirmeni alevlere teslim oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde tarihi bir un değirmeni alevlere teslim oldu.

Dağardı köyü Çiftlik Mahallesi'nde aktif olarak kullanılmayan ancak sahibi tarafından bakım ve onarımı yapılan yaklaşık 100 yıllık un değirmeninin çevredeki otlar tutuştu. Alevler kısa sürede değirmene sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Tosya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında, tarihi un değirmeni ile yanında bulunan kulübe kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tosya'da tarihi un değirmeni alevlere teslim oldu

Tosya'da tarihi un değirmeni alevlere teslim oldu

Tosya'da tarihi un değirmeni alevlere teslim oldu

Tosya'da tarihi un değirmeni alevlere teslim oldu

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