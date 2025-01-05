Tottenham aradığı kaleciyi buldu. 6,5 yıllık sözleşme imzaladılar

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Tottenham aradığı kaleciyi buldu. 6,5 yıllık sözleşme imzaladılar

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham aradığı kaleciyi buldu. Londra ekibi, Slavia Prag’ın 21 yaşındaki kalecisi Kinsky ile 6,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig takımı Tottenham Hotspur, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ın kalecisi Antonin Kinsky'yi transfer ettiğini duyurdu.

21 yaşındaki file bekçisiyle 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme yapıldığı ve Kinsky'nin yeni takımında 31 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

İlk kez ülkesi Çekya dışında bir takıma transfer olan 1.90 metre boyundaki kaleci, Dukla Prag altyapısında yetişti ve 2021'de Slavia Prag'a imza attı.

Vyskov ve Pardubice takımlarında da kiralık olarak forma giyen Antonin Kinsky bu sezon geri döndüğü Slavia'da 29 maça çıktı ve kalesinde 18 gol görürken, 14 maçta gol yemedi.

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