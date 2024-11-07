Galatasaray, Avrupa Ligi'nde zirve hedefi için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılılar, ilk 3 haftada 9 puan toplayan Tottenham ile karşı karşıya geliyor. Maç başladı. Rams Park'taki karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetiyor.

Maçın 6. dakikasında topla buluşan Yunus Akgün, muhteşem bir gol attı. Tottenham kalecisi topu göremedi adeta! Ve Galatasaray, Tottenham karşısında 1-0 öne geçti.

Tottenham 19. dakikada Lankshear'in golüyle beraberliği yakaladı. 32. dakikada topla buluşan dünya yıldızı Victor Osimhen Galatasaray'ı Tottenham karşısında tekrardan öne geçirdi. Bu golle yetinmeyen Osimhen muhteşem bir gol daha attı. Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Maçta ilk yarı sona erdi. Galatasaray ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. Tottenham'da 69. dakikada topla buluşan Dominik Solanke golü attı. skor 3-2. Tottenham, Galatasaray karşısında farkı 1'e indirdi.