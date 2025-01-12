Tottenham kalecisi Vicario'dan umutlandıran paylaşım

Tottenham Hotspur'un İtalyan kalecisi Guglielmo Vicario, sakatlık sürecini geride bırakıp sahalara dönüş hazırlığı yapıyor. 2024 Kasım ayında Manchester City karşısında alınan 4-0'lık galibiyet sırasında bileğinden sakatlanan Vicario, geçirdiği cerrahi müdahalenin ardından sahalardan uzak kalmıştı.

Yaklaşık iki aylık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara dönen Vicario, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sahada olamamak ve takım arkadaşlarıma yardım edememek çok zordu. Şimdi antrenmanlara döndüğüm için mutluyum ve çocuklarla tekrar bir arada olmayı dört gözle bekliyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim,” dedi.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZ

Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou, Kasım ayında yaptığı açıklamada, Vicario’nun sahalardan aylarca uzak kalabileceğini belirtmişti. Şimdilik antrenmanlara başlayan kalecinin, tam olarak forma giymesi için birkaç haftaya daha ihtiyacı olduğu düşünülüyor.

MİLLİ TAKIMIN DA YILDIZI

Empoli ve Cagliari'deki başarılı performanslarının ardından Tottenham'ın yolunu tutan Vicario, bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta forma giydi ve dört kez kalesini gole kapattı. İtalya Milli Takımı'nda da ikinci kaleci konumunda olan Vicario, Gigio Donnarumma'nın ardından Azzurri'nin kalesini devralabilecek potansiyele sahip bir isim olarak öne çıkıyor.

2023 yılında İtalya Milli Takımı’ndaki ilk maçına çıkan Vicario, şu ana kadar dört uluslararası maçta görev aldı. Bu performansıyla gelecekte İtalya’nın kalesini devralma konusunda umut vaat eden bir aday olduğunu kanıtladı.

VİCARİO'YA BÜYÜK DESTEK

Vicario, Tottenham taraftarlarının yoğun desteğine de dikkat çekti. Sosyal medyada paylaştığı antrenman fotoğraflarında, iyileşme sürecinde kulüp tesislerinde gösterdiği çabayı gözler önüne serdi. Taraftarlar ise genç kalecinin sahalara dönüşünü sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden mesajlar paylaşıyor.

TOTTENHAM’IN HEDEFLERİ

Tottenham Hotspur, Premier Lig’de ve Avrupa sahnesinde iddialı bir şekilde yoluna devam ederken, Vicario’nun sahalara dönmesi, takımın savunma hattında önemli bir takviye sağlayacak. Postecoglou’nun oyun planında kilit bir rol oynayan kaleci, iyileşme sürecini tamamladıktan sonra yeniden formaya kavuşmayı hedefliyor.