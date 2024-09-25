Tottenham kaptanı maç yoğunluğunu eleştirdi

Tottenham Hotspur'un kaptanı Heung-Min Son, futbolcuların karşılaştığı artan yüklenmelere tepki gösterdi ve futbol otoritelerinin bu durumu "gerçekten ciddiye alması" gerektiğini belirtti. Son, oyuncuların grev yapma ihtimali üzerinde durulurken, artan maç sayısının profesyoneller üzerinde yarattığı baskıya dikkat çekti.

Son, Manchester City'den Rodri ve Manuel Akanji ile Liverpool kalecisi Alisson Becker'in de aralarında bulunduğu birçok oyuncunun, maç yoğunluğu hakkında endişelerini dile getirmesinin ardından bu konuyu gündeme getirenler arasına katıldı. Rodri, Pazar günü Arsenal ile oynanan 2-2'lik maçta diz sakatlığı geçirdikten sonra, oyuncuların maç yoğunluğuna karşı grev yapabileceğini ifade etmişti.

Tottenham'ın Qarabağ ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi açılış maçı öncesinde konuşan Son, "Birçok oyuncu doğru şeyleri dile getirdi ve birinin çıkıp bu konuyu açıklaması çok önemliydi" dedi. Oyuncuların, bu konudaki görüşlerini bildirmelerinin gerekliliğine dikkat çeken Son, futbolseverlerin kaliteli oyun izlemek istediğini ve sakatlıklarla boğuşan oyuncuları görmek istemediğini belirtti.

Son, artan maç sayısının, hem fiziksel hem de zihinsel olarak oyuncuları zorladığını ifade etti. "Kesinlikle çok fazla maç var, çok fazla seyahat var. Kendimize dikkat etmemiz gerekiyor ama bu bazen çok zor" diyen Son, sahaya çıktıklarında sakatlık riskinin çok yüksek olduğunu vurguladıktan sonra "Biz robot değiliz, bu yüzden buna dikkat etmemiz ve kesinlikle maç sayısını azaltmamız gerekiyor. Böylece daha kaliteli oyun oynayabiliriz" diye konuştu.

Son, maç programının daha da yoğunlaşarak daha fazla maç eklediğine dikkat çekerek, "Örneğin, City Pazar günü Arsenal ile oynadı ve Salı günü Watford ile oynadı. Maç, Çarşamba'ya kaydırılabilirdi ama Federasyon bu konuda esnek değil" şeklinde konuştu.

Bu durumun oyuncuların sakatlık riskini artırdığını vurgulayan Son, "Bu normal, herkes sakatlanıyor ve yüksek sakatlanma riski var. Bu adil değil. Rodri'nin söylediği gibi 50 veya 60 maç oynamalıyız ama 70'ten fazla maça çıkıyoruz. Bu adil değil; bu kesinlikle adil değil" dedi.

Heung-Min Son’un bu açıklamaları, futbol dünyasında maç yoğunluğunun ve oyuncular üzerindeki baskının yeniden tartışılmasına neden oldu. Uzmanlar, profesyonel futbolun sürdürülebilirliği için bu konunun acilen ele alınması gerektiği görüşünde birleşiyor.