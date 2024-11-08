Tottenham maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Icardi’den haber geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tottenham maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Icardi’den haber geldi

Galatasaray’ın Tottenham’ı mağlup ettiği maçta sakatlanarak sedye ile oyundan çıkan Icardi’den üzücü haber geldi. Arjantinli golcünün sezonu kapattığı öğrenildi.

Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi için açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı.

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir.

Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."

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